Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-River Plate

25/06/2025 | 22:20:19

Nella notte italiana (ore 3) scenderanno in campo Inter e River Plate per l’ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club. Accanto a Lautaro c’è Francesco Pio Esposito (non il fratello Sebastiano), non verrà rischiato Thuram. Ritorno dall’inizio di Dumfries oltre a Mkhitaryan, titolari Acerbi e Bastoni. Calhanoglu ancora out. Tre squalificati a centrocampo per gli argentini (out Perez, Galoppo e Castano), assente anche Driussi: gioca l’ex Colidio insieme a Mastantuono.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, F. Esposito. All. Chivu

RIVER PLATE (3-5-2): Armani; Martinez Quarta, Pezzella, Diaz; Montiel, Fernandez, Kranevitter, Meza, Acuna; Mastantuono, Colidio. All. Gallardo

Foto: Instagram Inter