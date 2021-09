Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Real Madrid

Notte magica di Champions a San Siro con l’Inter che esordisce nel girone contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che torna in quello stadio che gli ha regalato tante emozioni, ma sulla sponda rossonera.

In casa Inter, da valutare Bastoni, che probabilmente non ce la farà, ancora Dimarco titolare tra i centrali. Darmian ancora preferito a Dumfries a destra, in attacco Dzeko e Lautaro con Correa pronto a subentrare.

In casa Real, tante assenze per Ancelotti che ha perso Bale e Marcelo alla vigilia. In attacco tridente con Hazard, Viinicius e Marcelo.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Real Madrid: (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; E. Hazard, Benzema, Vinicius.

Foto: Twitter Inter