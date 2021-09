Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Real Madrid

A Milano questa sera ci sarà una serata speciale, magica. La Champions League torna di scena sul prato di San Siro con l’Inter di Simone Inzaghi che farà il suo esordio stagionale nella competizione europea contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Sciolti gli ultimi dubbi di formazione per Inzaghi che in difesa potrà contare sul recuperato Bastoni che tornerà dal primo minuto. Darmian ancora preferito a Dumfries sulla fascia destra, in attacco confermata la coppia Dzeko e Lautaro Martinez.

Ancelotti è alle prese con l’infermeria piena: out Bale, Kroos, Marcelo, Mendy e Ceballos. A sinistra rientra Alaba favorito su Miguel, a centrocampo spazio a Isco, Casemiro e Modric. In avanti Benzema con Asensio e Vinicius a supporto.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Nacho, Alaba; Isco, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius.

