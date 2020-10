Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Parma

Alle ore 18.00 di domani a San Siro, l’Inter sfiderà il Parma per provare a dare continuità al successo di Genova di sabato scorso.

Conte dovrà fare a meno di Lukaku e Sanchez in attacco, oltre a Sensi, Vecino e Skriniar. Nel 3-5-2, ballottaggio D’Ambrosio/Ranocchia per la difesa e in attacco tra Perisic e Pinamonti per affiancare Lautaro Martinez.

In casa Parma, falcidiato dal Covid, assenti Brunetta, Bruno Alves, Busi, Colombi, Laurini, Inglese, Mihaila, Nicolussi Caviglia, Scozzarella. Scelte quasi obbligate per Liverani, in attacco ballottaggio Karamoh/Cornelius per affiancare Gervinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Ranocchia/D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Darmian; Eriksen; Pinamonti/Perisic, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.

PARMA (4-3-3): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Cyprien, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh.

Allenatore: Liverani.

