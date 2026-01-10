Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli

10/01/2026 | 23:00:41

Tornano in campo Inter e Napoli, a San Siro si gioca il big match che mette in palio una fetta di scudetto. Chivu conferma i fedelissimi che hanno battuto Atalanta e Bologna, prima del turn-over di Parma. Conte non molla il 3-4-2-1 con Elmas e Lang insieme a Hojlund in attacco.

INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Lang

