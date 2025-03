Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Monza

Domani sera l’Inter ospita il Monza nel posticipo del sabato. Classico testa coda del campionato.

In casa Inter, turnover in vista della Champions. Davanti dovrebbe riposare Lautaro. Correa verso una maglia da titolare con Thuram. In mediana tornano dall’inizio Calhanoglu e Mkhitaryan con Barella. Non si cambia sulle fasce, nonostante il recupero di Carlos Augusto: a destra Dumfries e a sinistra Bastoni. In porta dovrebbe giocare ancora Martinez. Ma il recuperato Sommer ha qualche chance.

In casa Monza, rispetto alla sconfitta contro il Torino, il partner in attacco di Keita dovrebbe essere Mota. Panchina iniziale per Ganvoula e per il recuperato CaprariDietro c’è Palacios (in prestito dall’Inter) con l’ex D’Ambrosio e Izzo.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Correa, Thuram. All. Inzaghi.

MONZA (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Urbanski, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All. Nesta.

Foto: sito Inter