Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

22/11/2025 | 22:15:22

Domani sera il posticipo domenicale mette di fronte Inter e Milan al Meazza.

In casa nerazzurra, certa l’assenza di Dumfries: Carlos Augusto verrà adattato a destra. Solo in panchina Luis Henrique. Dubbio al centro della difesa, dove Acerbi è in vantaggio ma resta in ballottaggio con Bisseck. A centrocampo più Sucic di Zielinski, in attacco si ricompone la coppia d’oro Thuram-Lautaro Martinez.

In casa Milan, Allegri sceglierà Bartesaghi e non Estupinan a sinistra. Rabiot ha recuperato dall’infortunio e giocherà accanto a Fofana e Modric, pronto per il suo primo derby di Milano. Quattro le novità rispetto a Parma: Tomori, Rabiot, Bartesaghi e Pulisic, con quest’ultimo che farà coppia con Leao in attacco.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.All. Allegri