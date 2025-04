Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

Alle 21, domani, derby di Milano di ritorno in Coppa Italia, per la semifinale, dopo il pareggio dell’andata è tutto aperto per accedere all’atto finale.

In casa Inter, Inzaghi manderà sicuramente in campo Bastoni e Mkhitaryan, squalificati in campionato. Correa verso la conferma in attacco. Due soli cambi rispetto a Bologna: Martinez (già in campo all’andata) in porta al posto di Sommer e Dimarco per Carlos Augusto.

In casa Milan, Conceiçao conferma la difesa a 3 e due giocatori a supporto della punta. In attacco Abraham dovrebbe prendere il posto di Jovic. Ancora panchina per Gimenez. Walker in gruppo e recuperato, ma a destra dovrebbe ancora partire dal 1′ Jimenez.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Correa. All. Inzaghi.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Foto: sito Inter