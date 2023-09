Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

Riparte la Serie A! E domani alle 18.00 si accenderanno le luci di San Siro per il derby di Milano. Possibile novità in difesa per l’Inter che nel derby dovrebbe ritrovare da titolare Acerbi. Il centrale al momento ha sorpassato de Vrij ma la decisione sarà presa solo nella rifinitura di sabato. Ancora dalla panchina Frattesi. Nel Milan Kalulu non sarà disponibile per il match a causa di una lesione al retto femorale. Al suo posto ci sarà Kjaer, vista anche la squalifica di Tomori.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Foto: sito Inter