Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

Derby di ritorno a San Siro tra Inter e Milan, che mette in palio un posto perla finale di Champions League a Istanbul. Si riparte dal 2-0 per i nerazzurri dell’andata, contro un Milan reduce da un momento negativo anche in campionato.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi, che va verso la riconferma degli 11 della gara di andata. In attacco, Dzeko favorito su Lukaku per affiancare Lautaro Martinez. In regia si rivedrà Calhanoglu preferito a Brozovic, al suo fianco Barella e Mkhitaryan. Di Marco e Dumfries gli esterni. In porta torna Onana, in difesa tornano Darmian e Bastoni con Acerbi.

Per quanto riguarda il Milan, Leao è recuperato e dovrebbe giocare dal 1′. Il portoghese ha dato buone risposte in rifinitura. In difesa la novità dietro dovrebbe essere Thiaw titolare al posto di Kjaer. In avanti Giroud, con alle spalle Diaz che tornerà al centro a causa dell’infortunio di Bennacer. A destra Saelemaekers è favorito nel ballottaggio con Messias. Infine torna anche Krunic in mezzo accanto a Tonali.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: sito Inter