Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Milan

Consueto 3-5-2 per Inzaghi che ritrova Skriniar e Barella dopo le squalifiche. Lo slovacco si candida anche per un posto da titolare dopo la non convocazione in Coppa Italia. In caso contrario scalpita Darmian al suo posto. In attacco ballottaggio Lukaku-Dzeko per affiancare Lautaro. Dumfries che si candida in fascia destra, a sinistra confermato Dimarco. Out Correa.

Milan, Pioli cerca di fermare questa emorragia di risultati. Si va verso un 4-3-3, in mediana out Bennacer, con Pobega, Tonali e Krunic favoriti per i tre posti. Difesa con Kjaer e Kalulu centrali. In attacco, Leao e Saelemaekers ai lati di Giroud. In casa, Pioli cerca di fermare questa emorragia di risultati. Si va verso un 4-3-3, in mediana out Bennacer, con Pobega, Tonali e Krunic favoriti per i tre posti. Difesa con Kjaer e Kalulu centrali. In attacco, Leao e Saelemaekers ai lati di Giroud.

Queste le probabili formazioni: