Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Liverpool

08/12/2025 | 23:01:27

Alle 21 domani, grande sfida a San Siro tra Inter e Liverpool.

In casa nerazzurra, dubbio in difesa per Chivu, con Akanji alle prese con un attacco febbrile. Se lo svizzero non dovesse farcela, è pronto Acerbi al fianco di Bisseck e Bassoni. A destra confermato Luis Henrique, che nel match contro il Como ha trovato il primo assist in nerazzurro: il brasiliano è in vantaggio su Carlos Augusto e Diouf. Confermata la coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez.

Per il Liverpool, non ci sarà Salah, non convocato dopo lo sfogo contro l’allenatore Arne Slot. Assenti anche Chiesa (influenza) e Gakpo (problema all’inguine). Se le condizioni di Chiesa dovessero migliorare, l’azzurro potrebbe aggregarsi alla squadra nelle prossime ore. Slot dovrebbe confermare Bradley in difesa, con il ritorno dal 1′ sulla corsia opposta di Robertson; Mac Allister farà coppia a centrocampo con Gravenberch, mentre in attacco c’è il rientro nell’undici titolare di Isak.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All.: Slot

Foto: sito Inter