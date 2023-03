Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lecce

Domani alle 18 scenderanno in campo Inter e Lecce per la venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi dovrà fare, nuovamente, a meno di Skriniar e Dimarco. Altro dubbio al centro della difesa, dove Acerbi (favorito) si gioca una maglia da titolare con de Vrij. Confermati gli esterni Dumfries e Gosens, riecco Barella dall’inizio. Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan, in tre per due maglie con il croato e il turco che dovrebbero partire dal 1′. Ballottaggio Dzeko-Lukaku: il bosniaco favorito per affiancare Lautaro. Baroni, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Baschirotto, al suo posto dovrebbe esserci il rientrante Umtiti. Gonzalez in vantaggio su Maleh a centrocampo. Di Francesco corre verso una maglia dal 1′, al centro chance per Colombo

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Foto: sito ufficiale Inter