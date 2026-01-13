Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lecce

13/01/2026 | 22:27:39

Alle 20.45 domani, l‘Inter ospita il Lecce nel recupero della gara di Serie A.

In casa Inter, Risentimento al soleo sinistro per HakanCalhanoglu, che ne avrà per un mesetto. In difesa Acerbi titolare con Bisseck e Bastoni davanti a Sommer. A centrocampo Sucic e Mkitharyan ai lati di Zielinski. A sinistra Carlos Augusto, conferma per Luis Henrique a destra. In attacco, Bonny titolare in avanti: al suo fianco Pio Esposito in vantaggio su Thuram.

In casa Lecce, Banda e Gaspar – espulsi nel match contro il Parma – sono squalificati. In difesa Siebert titolare al fianco di Tiago Gabriel davanti a Falcone. Conferme per Veiga e Gallo sulle fasce. Coulibaly-Maleh dal 1′ a centrocampo nel 4-3-3 di Di Francesco. Tridente offensivo Pierotti-Stulic-Sottil.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chiv

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel. Gallo; Keba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

Foto: sito Inter