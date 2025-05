Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lazio

17/05/2025 | 22:20:10

Gara interessantissima, il doppio incrocio Milano-Roma, che mette in palio punti scudetto e Champions tra Inter e Lazio.

In casa Inter, in porta torna Sommer, mentre in difesa riecco Acerbi. Lautaro Martinez ha ancora lavorato in modo personalizzato, si lavora per averlo al 100% per la finale di Champions. Davanti coppia favorita quella formata da Taremi e Thuram. Dumfries e Dimarco esterni, centrocampo titolare con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan.

In casa Lazio, Baroni non avrà gli squalificati Pellegrini e Zaccagni. Nuno Tavares, non ancora al top della forma, ma potrebbe partire titolare. Sulla fascia sinistra ballottaggio tra Pedro e Dele-Bashiru. Lo spagnolo potrebbe anche esser messo a destra per Isaksen. Davanti Castellanos.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Simone Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos. All. Marco Baroni

Foto: sito Inter