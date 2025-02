Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lazio

Quarti di finale di Coppa Italia. Domani sera al Meazza, l’Inter ospita la Lazio per un posto in semifinale e un possibile doppio derby con il Milan.

Ampio turnover da una parte e dall’altra. In casa Inter, Inzaghi si prepara a un po’ di cambi rispetto all’ultima di campionato: al centro della difesa dovrebbe tornare De Vrij, con Pavard e Bisseck a completare il terzetto. Zalewski ha un problema al polpaccio e salterà la gara, così come Carlos Augusto e Correa. Da valutare, invece, Frattesi e Thuram: in attacco si va verso la coppia Taremi-Arnautovic.

Anche in casa Lazio diversi cambi. A centrocampo torna a disposizione Rovella dopo la squalifica in campionato. In difesa Gigot dovrebbe essere il partner di Gila, come terzini agiranno Lazzari e Pellegrini. In attacco c’è Tchaouna in pole nel ruolo di punta.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni

Foto: sito Inter