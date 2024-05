Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lazio

A San Siro domani alle 18, gara di festa per l’Inter, che alzerà al cielo la coppa di campione d’Italia, con la Lazio che si annuncia con molto cambi.

In casa Inter, Inzaghi dovrebbe schierare la formazione tipo. Consueto 3-5-2, Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana, in attacco Lautaro e Thuram.

In casa Lazio, Tudor ne cambia 7. In porta torna Provedel, difesa a tre con Patric, Casale e Gila. Marusic e Pellegirni sulle fasce, Vecino e Rovella in mezzo al campo. Davanti Kamada e Zaccagni dietro a Castellanos.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Thuram

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All.: Tudor.

Foto: sito Inter