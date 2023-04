Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lazio

Domani alle 12:30 scenderanno in campo, a San Siro, Inter e Lazio per la trentaduesima giornata di Serie A. Inzaghi potrebbe lanciare D’Ambrosio in difesa al fianco dell’ex Acerbi e Bastoni, con Darmian che tornerebbe sulla fascia destra. A centrocampo Barella favorito su Gagliardini e Dimarco su Gosens. Dopo aver lasciato spazio a Calhanoglu in Coppa Italia con la Juve, Brozovic torna regista dal 1′. Al contrario del tecnico nerazzurro, non molti dubbi per Sarri, che medita tre cambi rispetto alla gara persa col Torino: Casale per Patric, Cataldi per Vecino e poi la questione centravanti. L’unico dubbio dell’allenatore riguarda Immobile, che dovrebbe partire titolare per poi dare il via alla staffetta con Pedro

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Instagram Inzaghi