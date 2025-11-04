Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Kairat
04/11/2025 | 22:20:59
Chivu conferma il canonico 3-5-2 per la sua Inter, con qualche rotazione per la sfida al Kairat. Ci sarà De Vrij in difesa, a centrocampo spazio per Frattesi e Dimarco, in attacco spazio a Pio Esposito con Lautaro.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorghino, Mrynskiy; Satpayev. All. Urazbakhti
Foto: Instagram Pio Esposito