Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus

Ecco le ultime sulle probabili scelte dei due tecnici per Inter-Juventus, calcio d’inizio previsto alle 20.45 a San Siro.

Conte deve rinunciare ancora a D’Ambrosio, il suo undici dovrebbe essere lo stesso che ha pareggiato con la Roma domenica scorsa, eccezion fatta per Young al posto di Darmian sulla fascia mancina. Pirlo si affida a Morata-Ronaldo per fare male all’Inter. Ancora fuori Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, positivi al Covid-19, ci sarà Frabotta a sinistra in difesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo.

All. Pirlo.

Foto: Twitter Juventus