Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus

Domani allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus.

In casa nerazzurra, consolidato 3-5-2 di Simone Inzaghi. Pochi i dubbi per il tecnico che ha recuperato Bastoni in difesa e dovrebbe partire titolare. In attacco, Dzko in vantaggio su Crrea per un posto da titolare, sulla corsia destra, Dumfries favorito su Darmian. Per il resto, 11 tipo.

In casa Juve, Allegri ha annunciato che Dybala partirà titolare, nonostante l’addio prossimo ai bianconeri e con l’Inter come possibile squadra nel suo futuro.

Per Allegri 4-2-3-1, con Perin tra i pali, come di consueto in coppa. Difesa con Dalilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro favorito su Pellegrini a sinistra. In mediana Rabiot e Zakaria, con Cuadrado, Dybala e Bernardeschi alle spalle di Vlahovic.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.



Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, Vlahovic. All. Max Allegri