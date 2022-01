Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus

Manca sempre meno alla finalissima di Supercoppa Italiana a San Siro, dove domani alle 21 scenderanno in campo Inter e Juventus per contendersi il primo trofeo stagionale. In casa nerazzurra Inzaghi è pronto a rilanciare l’undici di gala. La novità è il ritorno di Calhanoglu dalla squalifica che non gli ha permesso di scendere in campo contro la Lazio. Ballottaggio sulla fascia destra, dove Dumfries è al momento favorito su Darmian. Davanti Dzeko e Sanchez si contendono una maglia da titolare per affiancare Lautaro Martinez. Per i bianconeri, oltre alle assenze di De Ligt, Cuadrado e Chiesa, si aggiunge anche quella di Szczesny (pena la mancanza di green pass), che verrà sostituito da Perin. In difesa e a centrocampo pronti a tornare dal primo minuto Chiellini, Alex Sandro, Rabiot e Bernardeschi. Il grande escluso in attacco potrebbe essere Dybala, al momento in svantaggio nel ballottaggio con Kulusevski per affiancare Morata. Ecco le probabili formazioni del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Allegri.

FOTO: Twitter Lega Serie A