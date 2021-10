Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus

Domani sera Inter-Juventus chiuderà la nona giornata di Serie A 2021-22, attesi oltre 55mila tifosi a San Siro per il Derby d’Italia.

Inzaghi ritrova Bastoni dal 1′, Darmian è favorito a destra su Dumfries, Vidal insidia Calhanoglu a centrocampo. Confermato il tandem Lautaro Martinez-Dzeko in avanti, out Correa per noie muscolari.

Allegri ritrova Danilo sulla destra con Alex Sandro sull’altra corsia e la coppia Bonucci-Chiellini davanti ai pali difesi da Szczesny. Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni a centrocampo con Bentancur-Locatelli nel mezzo. In attacco Morata al fianco di Chiesa, Dybala partirà dalla panchina. Kean non convocato.