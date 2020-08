Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Getafe

Domani alle 21,00 a Gelsenkirchen, Inter e Getafe scenderanno in campo per gli ottavi di Europa League. Dopo lo sfogo di Bergamo, Antonio Conte è pronto a fare bella figura in Europa con i nerazzurri. L’Inter dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2 con Godin, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sugli esterni agiranno Candreva e Young. In mediana spazio a Brozovic e Barella. Il grande dubbio è Eriksen: se non dovesse giocare il danese, sarebbe pronto Borja Valero. Avanti Lukaku e Lautaro Martinez. Intanto il tecnico salentino può sorridere: recupera Sensi, che partirà dalla panchina. Una gara che nasconde tante insidie: il Getafe è una squadra impegnativa ed ostica. Gli uomini di Bordalas hanno avuto un pessimo rendimento dopo il lockdown: gli spagnoli sono passati da una possibile qualificazione in Champions League all’occasione sfumata del pass per l’Europa League.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata. All. Bordalas

Foto: Twitter ufficiale Inter