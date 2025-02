Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Genoa per la ventiseiesima giornata di Serie A. Inzaghi perde Sommer che starà ai box per circa un mese a causa della frattura della falange del pollice. Spazio a Josep Martinez. In mediana verso la confermai “soliti” cinque anche se resta d’attualità il possibile cambio in regia con Asllani al posto di Calhanoglu. Thuram non è ancora pienamente recuperato per partire al fianco di Lautaro, contro il Genoa potrebbe toccare a Correa giocare dall’inizio. Sponda Genoa, invece, altro infortunio per Vitinha che sarà indisponibile per almeno due settimane. Il dubbio principale per Vieira riguarda però Messias. Con lui in campo il Genoa si schiererebbe con un 4-2-3-1 senza Onana in mezzo.



INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correai, Lautaro Martinez

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Onana; Cornet, Pinamonti, Miretti

Foto: Instagram Inter