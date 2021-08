Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa

Inter-Genoa aprirà la Serie A 2021-22, i Campioni d’Italia scenderanno in campo alle 18.30 a San Siro e sarà l’esordio di Simone Inzaghi in panchina. Un Inzaghi che punta su Edin Dzeko in attacco, affiancato da Sensi o Calhanoglu, con l’altro che agirà in mediana. Squalificato Lautaro Martinez e Satriano non al meglio. Consolidato il reparto difensivo con Handanovic dietro a Skriniar, De Vrij e Bastoni. Barella e Brozovic completeranno il centrocampo, Darmian e Perisic sugli esterni.

Ballardini proverà a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter con Pandev e uno tra Buksa ed Ekuban in attacco, non convocato Destro. Davanti a Sirigu ci saranno Vanheusden, Biraschi e Criscito. In mediana Badelj con Sturaro e Hernani mezzali. Sabelli e Cambiaso agiranno sulle fasce. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

All: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Buksa (Ekuban).

All: Ballardini.

Foto: Twitter Inter