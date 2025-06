Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fluminense

30/06/2025 | 00:25:31

Questa sera alle 21, l’Inter sfida la Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Gara che sarebbe anche a rischio slittamento, visto che c’è una allerta maltempo proprio per le 21.

In casa Inter, Pio Esposito sarà costretto a saltare il match per un affaticamento. Assente anche Frattesi, che torna in Italia a causa di un infortunio. Chivu potrebbe optare per un 3-5-2 con Lautaro e Thuram (recuperato), oppure per un 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle del “Toro”. In caso di qualificazione ai quarti, i nerazzurri sfideranno la vincente tra il City e l’Al-Hilal di Inzaghi.

In casa Fluminense da valutare le condizioni di Thiago Silva, non al meglio, dovrebbe far nuovamente spazio a Ignacio. Davanti Everaldo è favorito sull’altro centravanti Cano.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu