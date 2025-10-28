Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina
28/10/2025 | 22:00:21
Tornano in campo Inter e Fiorentina dopo gli impegni del fine settimana contro Napoli e Bologna. Chivu deve sostituire Mkhitaryan, si scalda Sucic, Pioli prepara la coppia Gudmundsson-Kean in attacco.
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu
FIORENTINA (3‑5‑2): de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli
foto x inter