Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina
24/10/2026 | 22:50:35
Chivu conferma il 3-5-2 con il debutto di Provedel. A sinistra Carlos Augusto gioca al posto di Dimarco, in attacco torna dal primo minuto Pio Esposito. Vanoli punta ancora sul 4-2-3-1, con Pellegrino a guidare l’attacco e nei tre dietro ci sarà Brescianini a destra.
INTER (3-5-2): Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Paolo Vanoli
foto x inter