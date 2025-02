Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Fiorentina per la ventiquattresima giornata di Serie A. Possibile maglia da titolare per Acerbi. Dimarco non ha più la febbre e sarà in panchina : Carlos Augusto favorito su Zalewski. Nella Fiorentina ballottaggio tra Parisi e Gudmundsson, con Fagioli pronto all’esordio a centrocampo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean. All. Palladino