Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Domani alle 18:30 scenderanno in campo Inter e Fiorentina per la terza giornata di Serie A. In casa nerazzurri vanno verso la panchina i nuovi arrivati Pavard e Klaassen. Out Acerbi, Sensi e Sanchez. Reduce dalla qualificazione ai gironi di Conference, Italiano valuta un turnover ragionato: in porta potrebbe vedersi Christensen, Beltran in avanti favorito su Nzola. Confermato Nico Gonzalez.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

