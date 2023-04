Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Domani alle 18, l’Inter ospita la Fiorentina a San Siro.

Inzaghi perde Calhanoglu, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno anche di Skriniar, ancora ai box, Dimarco da recuperare e D’Ambrosio squalificato. Consueto 3-5-2 con Onana in porta, davanti a lui torna a disposizione Bastoni ma dovrebbero essere Acerbi e De Vrij a completare il reparto con Darmian. Dumfries e Gosens sulle fasce, in mezzo tornerà Brozovic regista. Barella ha recuperato dallo stop nazionale, con il sardo e il croato spazio a Mkhitaryan. Lukaku certo di una maglia in attacco, al suo fianco ballottaggio Lautaro-Correa, con l’ex Lazio favorito per partire dall’inizio.

In casa Fiorentina, Italiano, tranne Jovic, non ha problemi di infortunati e squalificati. In difesa l’unico dubbio è sul centrale, sfida aperta tra Igor e Quarta per affiancare Milenkovic. In mezzo ancora la cerniera Amrabat-Mandragora, più Bonaventura di Barak sulla trequarti. Gonzalez rientra tardi e va verso la panchina, con Ikoné uno tra Sottil e Saponara. In attacco Cabral.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.

Foto: sito Inter