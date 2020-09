Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Inizia oggi il campionato dell’Inter dopo aver saltato la prima giornata di campionato contro il Benevento. La Fiorentina invece, arriva dalla vittoria in extremis conquistata contro il Torino da un guizzo di Castrovilli. Per Conte spazio al 3-4-1-2 con Bastoni da centrale insieme a D’Ambrosio e Kolarov ai lati. Assente lo squalificato De Vrij, fuori per motivi di mercato Skriniar che viene spesso accostato al Tottenham. Maglia da titolare per Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez, in mediana il duo Barella-Gagliardini con Perisic e Hakimi sulle fasce. Nella Fiorentina spazio all’ex Biraghi sulla fascia, con Milenkovic con una maglia da titolare nonostante le sirene del mercato. In avanti spazio a Ribery e Kouame con Chiesa sulla fascia. Amrabat, Castrovilli e Duncan nei tre di centrocampo.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame. All. Iachini

Foto: twitter Lukaku personale