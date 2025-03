Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Feyenoord

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Feyenoord per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Sommer ritroverà il suo posto tra i pali nella sfida contro il Feyenoord. Lautaro – a parte per un affaticamento muscolare – invece verrà rivalutato nella giornata di martedì. In avanti possibile coppia Taremi-Thuram, ma il francese potrebbe partire dalla panchina per il persistere del dolore con il quale sta combattendo da un mese). A centrocampo spazio a Frattesi al posto di Barella. A sinistra torna Carlos Augusto, mentre in difesa Bisseck dovrebbe partire dal 1′.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi

FEYERNOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Sliti, Ivanusec; Carranza. All.: Van Persie

Foto: Instagram Inter