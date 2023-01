Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Empoli

Alle 20.45 domani, l’Inter ospita l’Empoli per provare a rispondere al Napoli, vittorioso nel derby a Salerno sabato.

In casa Inter, ancora out Brozovic. Lukaku dovrebbe essere a diposizione, ma non partirà dall’inizio, con Lautaro e Dzeko punte. Per il resto 11 tipo per Inzaghi.

In casa Empoli, squalificato Marin e infortunato Grassi. De Winter al posto di Ismajli in difesa.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Allenatore: Zanetti.

Foto: twitter Inter