Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Empoli

Inzaghi ritrova Calhanoglu dopo la squalifica che andrà a d affiancarsi in mediana a Brozovic e Barella. In attacco Correa leggermente favorito su Dzeko. Sulla corsia di destra, dovrebbe tornare Dumfries.

In casa Empoli, Andreazzoli dovrà rinunciare agli squalificati Stojanovic e Verre. Vista la salvezza raggiunta non sono da escludere delle rotazioni, anche se davanti dovrebbe giocare Pinamonti e come esterno sinistro torna Parisi.