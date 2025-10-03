Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Cremonese

03/10/2025 | 22:00:15

Alle 18 domani, l’Inter ospita la Cremonese, ancora imbattuta in campionato.

In casa nerazzurra, consueto 3-5-2. Bonny sembra al momento favorito su Esposito per sostituire Thuram. A centrocampo Calhanoglu partire dalla panchina, con Barella playmaker e chance dal 1′ per Frattesi. In alternativa, c’è anche Sucic. Akanji riprende il posto di Bisseck in difesa, Acerbi e Bastoni confermati così come Sommer in porta e Dumfries-Dimarco sugli esterni.

Per la Cremonese, Nicola si mette a specchio. Non c’è Audero, al suo posto Silvestri in porta. Floriani Mussolini potrebbe essere titolare per la prima volta sulla fascia destra, con Barbieri pronto a subentrare. In attacco l’ex Bonazzoli, che quest’anno ha già segnato a San Siro contro il Milan, dovrebbe essere affiancato da Vasquez. Dalla panchina Vardy e Sanabria.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.All. Chivu

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vasquez, Bonazzoli. All. Nicola

Foto: X Inter