Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Como
05/12/2025 | 22:49:05
Inter e Como si apprestano a sfidarsi a San Siro nel big match della 13esima giornata di Serie A. Chivu e Fabregas se la giocano a viso aperto, i nerazzurri scaldano la Thu-La. Fabregas prepara il consueto 4-2-3-1.
Inter (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
Como (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolcic, 34 Diego Carlos, 14 Ramon, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 11 Doubvikas.
foto: x inter