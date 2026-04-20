Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Como

20/04/2026 | 22:03:11

Domani c’è la prima semifinale di ritorno della Coppa Italia, la sfida tra Inter e Como. Si parte dallo 0-0 del Senigallia.

In casa Inter, in fase difensiva Bisseck insidia Akanji, mentre Bastoni tornerà domenica a Torino per la gara di campionato. Acerbi e Carlos Augusto gli altri centrali. In attacco Bonny dovrebbe essere il partner di Thuram. Confermata la linea di centrocampo, con Dumfries e Dimarco esterni, Barella, Calhanoglu e Zielinki.

In casa Como, da valutare le condizioni di alcuni giocatori, Fabregas è intenzionato a proporre Douvikas come punta. La difesa dovrebbe essere a 3, composta dal trio Ramon-Diego Carlos-Kempf. Valle utilizzato come esterno di centrocampo, sul lato opposto Diao.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Foto: sito Inter