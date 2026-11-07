Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Como
08/11/2026 | 00:11:40
Pochi i cambi per Inter e Como con entrambe le formazioni che vogliono continuare sulla buona scia dei risultati ottenuti in Champions.
Queste le probabili formazioni:
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.
All. Chivu
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
All. Fabregas
Foto: sito Inter