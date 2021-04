Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Cagliari

Le gare domenicali della 30a giornata di Serie A si aprono con la sfida di San Siro tra Inter e Cagliari.

In casa nerazzurra, Conte si prepara a cambiare nuovamente a centrocampo vista anche la squalifica di Barella. Torna infatti disponibile Brozovic dopo la squalifica (così come Bastoni), mentre esce appunto Barella. Gagliardini ed Eriksen dovrebbero completare il reparto. Davanti ancora Lukaku e Lautaro con Sanchez che però recupera terreno sull’argentino e potrebbe soffiargli il posto in extremis.



In casa Cagliari Nandez lavora ancora a parte dopo la botta rimediata con il Verona ma cercherà di recuperare in extremis per la sfida alla capolista. L’alternativa è Zappa largo sulla fascia. In attacco dovrebbe rivedersi Pavoletti dal 1’. Vicario pronto all’esordio in A con Cragno positivo al coronavirus.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.