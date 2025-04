Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Cagliari

Alle 18 domani, l’Inter ospita il Cagliari a San Siro. Occhio certamente alla Champions ma c’è sempre un primo posto da difendere in campionato. Il Cagliari cerca punti pesanti per blindare il discorso salvezza.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per i nerazzurri. Diverse novità per Inzaghi. Davanti riposa Thuram: c’è Arnautovic accanto a Lautaro. Rifiata anche Mkhitaryan in mezzo: c’è Frattesi con Barella e Calhanoglu in mediana. Sulle fasce Zalewski e Dimarco, che riprende il suo posto a sinistra. In difesa il trio dovrebbe essere Bisseck, De Vrij e Bastoni.

In casa Cagliari, Nicola verso la conferma dell’undici che ha pareggiato a Empoli a partire dall’attacco, dove Viola e Luvumbo giocano alle spalle di Piccoli. In mediana Prati è in ballottaggio con Makoumbou. Dubbio anche in difesa, reparto che coinvolge Palomino ma c’è la candidatura di Zappa.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Foto: sito Inter