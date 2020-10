Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Borussia Moenchengladbach

Dopo il derby perso contro il Milan, i nerazzurri di Antonio Conte sono pronti a tornare in campo in vista della prima gara stagionale in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per Conte arrivano buone notizie con l’infermeria che inizia a liberarsi con Bastoni e Nainggolan che sono tornati disponibili. Torna in campo anche Sensi alle spalle del duo Lukaku-Lautaro con Eriksen che continua a scaldare la panchina. In attacco invece scalpita Sanchez pronto a rubare una maglia da titolare all’argentino. Nei tedeschi saranno assenti per problemi fisici Benes, Lazaro (che non giocherà contro la sua ex), Poulsen, Beyer, Villalba e Zakaria. In attacco c’è Embolo, con Hofmann, Stindl e Thuram sulla trequarti di centrocampo.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Sensi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Borussia Moenchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo. All. Rose

Foto: twitter Inter