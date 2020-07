Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

Dopo il 6-0 rifilato al Sassuolo, l’Inter si prepara ad ospitare il Bologna a San Siro. Per Conte, il solito 3-4-1-2, con Handanovic in porta e la difesa composta da Bastoni, De Vrij e uno fra Godin e D’Ambrosio a sopperire l’assenza dello squalificato Skriniar, con l’ex-Toro che sembrerebbe leggermente favorito. A centrocampo, ci saranno due fra Gagliardini, Barella e Brozovic, che saranno spalleggiati da Candreva e Young, con l’inglese in ballottaggio con Biraghi. Poi, Eriksen in appoggio al duo Lukaku-Lautaro. In casa Bologna, invece, pochi dubbii per Mihajilovic che, visti gli infortuni, è costretto a diverse scelte obbligate. In difesa, davanti a Skorupski, la solita linea Tomiyasu, Danilo, Bani e Dijks, con quest’ultimo in vantaggio su Krejci. A centrocamposta, Schouten e Medel, con la linea dei trequartisti composta da Orsolini, Soriano e Sansone, in appoggio all’unica punta Barrow.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin (D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella (Gagliardini), Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks (Krejci); Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Sinisa Mihajlovic

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter