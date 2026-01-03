Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

03/01/2026 | 22:25:45

L’Inter ospita il Bologna al Meazza nel posticipo della domenica.

In casa nerazzurra, nella difesa a 3 Akanji centrale con Bisseck e Bastoni ai lati. A centrocampo Mkhitaryan favorito su Zielinski. In avanti Thuram in vantaggio su Pio Esposito per affiancare il capocannoniere Lautaro.

In casa Bologna, consueto 4-2-3-1 per Italiano. A centrocampo Ferguson e Pobega. Trequarti con Odgaard centrale, Orsolini a destra e Cambiaghi a sinistra. Castro riferimento offensivo.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Foto: sito Inter