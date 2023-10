Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

Alle 15, l’Inter ospita il Bologna a San Siro per la gara che apre il programma del sabato.

In casa nerazzurra, consueto 3-5-2 per Inzaghi. Pavard sarà confermato nel terzetto difensivo, con Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco sulle fasce, in mezzo il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In attacco Lautaro e Thuram.

In casa Bologna, diversi dubbi per Motta, a partire dalla difesa, dove Lykogiannis è favorito su Corazza. Nel 4-2-3-1, a centrocampo insieme ad Aebischer dovrebbe toccare a Freuler, in vantaggio rispetto a El Azzouzi. Alle spalle di Zirkzee ci sarà il tridente Orsolini-Ferguson-Ndoye, ma occhio a Karlsson in ballottaggio con Ndoye.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Foto: twitter Inter