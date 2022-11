Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

L’Inter cerca il riscatto dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus. I nerazzurri sono chiamati a battere il Bologna di Thiago Motta, reduce da tre vittorie di fila in campionato.

In casa nerazzurra, consueto 3-5-2 per Inzaghi. Bastoni dovrebbe riprendersi un posto da titolare come terzo di sinistra in difesa al posto di De Vrij. Possibile riposo per Lautaro con Correa accanto a Dzeko dall’inizio. Out Darmian: distrazione agli adduttori della coscia destra per lui.

In casa Bologna, 4-2-3-1 per Motta, con Aebischer, Dominguez, Barrow dietro Arnautovic.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Correa. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

Allenatore: Thiago Motta.

Foto: twitter Inter