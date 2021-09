Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

Inzaghi potrebbe fare un po’ di turnover in vista degli impegni successivi contro Fiorentina, Atalanta, Shakhtar e Sassuolo. Si scaldano Dumfries, D’Ambrosio, Vidal e Correa, con quest’ultimo pronto a fare coppia con il connazionale Lautaro.

In casa Bologna, l’ex Medel ancora centrale di difesa, Soumaoro in panchina. Arnautovic ha concluso la partita con il Verona un po’ affaticato, ma non sembrava un problema serio. Schouten, che ha saltato l’ultima partita, non recupera e lascerà ancora spazio a Dominguez.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Sinisa Mihajlovic.

Foto: Twitter Inter