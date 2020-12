Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bologna

Domani alle 20.45 l’Inter riceve il Bologna a San Siro. Conte dovrebbe concedere un turno di riposo ad alcuni titolari in vista dello Shakhtar. Nainggolan e Sensi non saranno fra i disponibili per la sfida di domani, ma torna a disposizione Kolarov, negativo al tampone. Nel Bologna assenti Orsolini, Skov Olsen, Santander, Poli, Denswil e Dijks. Ieri Mihajlovic ha provato la difesa a 3 con Medel, ma ha spiegato che si trattava di un modo per appurare chi tra i suoi calciatori riferisce informazioni all’esterno.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic

Foto: Sito ufficiale Inter