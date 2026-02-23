Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bodø/Glimt
23/02/2026 | 22:05:49
Per l‘Inter scatta la missione rimonta in Champions, Chivu punta sul 3-5-2 consueto, con il ritorno di Barella e Mkhitaryan a centrocampo, sulle fasce agiscono Luis Henrique (Dumfries in panchina) e Dimarco, davanti tocca a Thuram e Pio Esposito.
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen
